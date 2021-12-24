В областном Минобре прокомментировали конфликт в калужской школе №13

В четверг, 23 декабря, в социальных появилась информация о конфликте между родителями одного из учеников и педагогом в школе №13 на улице Минской в Калуге.

Согласно этому сообщению, мальчик другой национальности задирал девочек, те дали ему сдачи, а родители мальчика обвинили учителя, что тот не заступился.

Вечером ситуацию прокомментировали министерство образования Калужской области.

Областной Минобр опроверг информацию о конфликте между родителями и учителем.

- Данная информация не соответствует действительности, - подчеркнули в министерстве.

В то же время официально подтверждено, что неприятная ситуация произошла. Детали ее министерство не раскрывает.

- Администрация школы занимается урегулированием ситуации, - заявили в Минобре. - Причина конфликта установлена – он не носит межнациональный характер, учитель продолжает исполнять служебные обязанности.

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