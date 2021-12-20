В Калужской области 97 классов в 34 школах перевели на дистанционное обучение

В Калужской области за неделю, с 13 по 19 декабря, 97 классов в 34 школах перевели на дистанционное обучение из-за большого количества заболевших коронавирусом и ОРВИ. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Почти половина из занимающихся удаленно учеников – в Калуге. В областном центре 45 таких классов в 18 школах.

В Людиновском районе три школы закрыты полностью.

Неделю назад на удаленке было 127 классов.

Напомним, 17 декабря министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев сообщил об улучшении ситуации в школах. Досрочных зимних каникул в регионе не будет.

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