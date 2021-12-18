В Калужской области не будут объявлять досрочные каникулы в школах

Школы Москвы с 27 декабря уйдут на досрочные каникулы. А вот в Калужской области такая мера борьбы с коронавирусом применяться не будет. Об этом 17 декабря в эфире «Ника ТВ» сообщил министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ.

- Не вижу оснований для того, чтобы мы продлевали каникулы, - заявил Аникеев. - Если вы помните, у нас вторая учебная четверть началась на неделю позднее, чем это бывает традиционно. Кроме того, на последней неделе у нас проводятся новогодние мероприятия. И мы будем рекомендовать школам, чтобы количество учебных занятий в эти дни они сокращали и проводили новогодние мероприятия, классные часы, экскурсии. С тем, чтобы настроить детей на праздничный лад и на хороший отдых во время зимних каникул.

Министр также рассказал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ в школах стабилизировалась. Если две недели назад на дистанционное обучение были переведены 135 классов, то сейчас – 47. Это менее 1% от всех школьников Калужской области.

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