В Калужской области родителям разрешили присутствовать на утренниках в детских садах

В Калужской области родители смогут присутствовать на новогодних утренниках в детских садах. Об этом в среду, 15 декабря, сообщило министерство образования и науки региона.

- Министерство образования и науки Калужской области считает возможным проведение новогодних мероприятий в детских садах с участием родителей, - прокомментировали в Минобре. - В связи со сложной эпидемиологической обстановкой участие в праздничном мероприятии возможно только при соблюдении следующих санитарных требований: масочный режим, термометрия, дистанционная рассадка, санитарная обработка рук.

В то же время министерство образования отметило, что допускаются дополнительные ограничения с учетом эпидемиологической ситуации в конкретном учреждении.

- Иные особенности и подробности проведения праздников просим согласовывать с руководством детского сада, - пояснили в министерстве образования.

Напомним, ранее калужские родители жаловались на то, что они не могут посетить праздники из-за коронавирусных ограничений.

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