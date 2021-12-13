В Калужской области 127 классов в 39 школах перевели на дистанционное обучение

В Калужской области за неделю, с 6 по 12 декабря, перевели на дистанционное обучение 127 классов в 39 школах. Это связано с заболеваемостью различными инфекциями, сообщило в понедельник, 13 декабря, региональное управление Роспотребнадзора.

В Калуге учатся удаленно 66 классов в 22 школах. В Боровском районе – 17 классов в трех школах. В Обнинске – семь классов в четырех школах. В Людиновском районе – все классы в трех школах.

За неделю количество школьников, переведенных на дистанционное обучение, несколько уменьшилось. По данным на 6 декабря было 136 классов в 28 школах.

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