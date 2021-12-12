Калужское министерство образования в середине декабря решит, пускать ли родителей на утренники в детские сады

В Калужской области до сих пор не принято решение, пустят ли родителей на новогодние утренники в детские сады. На жалобы жителей в социальных сетях отреагировали представители министерства образования и науки региона.

- Утренники не за горами! – возмущается калужанка Екатерина. - Когда вы в открытую напишите свое решение!? Письма Роспотребнадзора, что они не запрещали, вам прикреплялись ранее.

- В школах эпидемиологическая ситуация не улучшается. Санитарные ограничения продлены до 1 января 2024 года федеральным постановлением Роспотребнадзора. Эти факты вынуждают руководителей садов ограничить посещение праздничных мероприятий. Но пока мы анализируем ситуацию до середины декабря, - прокомментировали ситуацию в министерстве.

Как отметили также в Минобре, школы упоминались в ответе на этот вопрос, так как ситуацию нужно анализировать в целом по системе образования.

- К детским садам особое внимание в связи с тем, что их особенности работы предполагают очень серьезные трудности у родителей в случае закрытия организации, - подчеркнули в министерстве образования и науки. - Пока ситуация в садах стабильная, в том числе из-за соблюдения ограничительных мер.

Напомним, в Калуге родителей перестали пускать на праздники в детские сады в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

При этом губернатор Калужской области Владислав Шапша 11 декабря сообщил об улучшении ситуации с распространением COVID-19. Как отметил глава региона, это связано с высоким темпом вакцинации от коронавируса. План по области на данный момент выполнен на 83%.

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