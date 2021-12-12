Главная Новости Образование
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

Калужское министерство образования в середине декабря решит, пускать ли родителей на утренники в детские сады

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.12.2021 10:30 1 486
Калужское министерство образования в середине декабря решит, пускать ли родителей на утренники в детские сады

В Калужской области до сих пор не принято решение, пустят ли родителей на новогодние утренники в детские сады. На жалобы жителей в социальных сетях отреагировали представители министерства образования и науки региона.

- Утренники не за горами! – возмущается калужанка Екатерина. - Когда вы в открытую напишите свое решение!? Письма Роспотребнадзора, что они не запрещали, вам прикреплялись ранее.

- В школах эпидемиологическая ситуация не улучшается. Санитарные ограничения продлены до 1 января 2024 года федеральным постановлением Роспотребнадзора. Эти факты вынуждают руководителей садов ограничить посещение праздничных мероприятий. Но пока мы анализируем ситуацию до середины декабря, - прокомментировали ситуацию в министерстве.

Как отметили также в Минобре, школы упоминались в ответе на этот вопрос, так как ситуацию нужно анализировать в целом по системе образования.

- К детским садам особое внимание в связи с тем, что их особенности работы предполагают очень серьезные трудности у родителей в случае закрытия организации, - подчеркнули в министерстве образования и науки. - Пока ситуация в садах стабильная, в том числе из-за соблюдения ограничительных мер.

Напомним, в Калуге родителей перестали пускать на праздники в детские сады в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

При этом губернатор Калужской области Владислав Шапша 11 декабря сообщил об улучшении ситуации с распространением COVID-19. Как отметил глава региона, это связано с высоким темпом вакцинации от коронавируса. План по области на данный момент выполнен на 83%.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.12.2021 10:30 1 486
Тэги: образование дети коронавирус область вакцинация
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Картинка по-корейски: Wink предлагает зрителям коллекцию самых красивых и рейтинговых дорам
Клиенты ВТБ в Калужской области за 11 месяцев года оформили более 700 автокредитов на 637 млн рублей
ВТБ и Wildberries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay
World of Tanks и тариф «Игровой» от «Ростелекома» предлагают победное завершение года
ВТБ защитит россиян от «кредитных мошенников»
Продаёте или приобретаете недвижимость? Не забудьте сообщить об этом в Калужскую сбытовую компанию
Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим 800 голов
Житель Обнинска погасил долг за электроэнергию в 218 тысяч рублей
ВТБ: российские банки впервые выдали 5 трлн рублей ипотеки
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Выгодные банковские гарантии
Новостройки на набережных подорожали на 24%
Красивые женские свитера: что подарить девушке на День Рождения

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru