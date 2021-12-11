В Калуге строительство новой школы на улице Ермоловской завершилось на 30%

В Калуге строительство новой школы на улице Ермоловской завершено на 30%. В пятницу, 10 декабря, об этом сообщила городская управа.

На данный момент заканчиваются монолитные работы во всех четырех корпусах. Строители кладут стены и готовятся проводить коммуникации.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщил, что школа должна быть полностью построена в 2022 году. Там смогут учиться 1300 детей.

Располагаться учебное заведение будет на пустыре между улицами Ермоловской и Небесной. Ближайший дом к ней – Кибальчича, 32.

Сейчас дети из этого района учатся в школе №46. Однако она уже не справляется с количеством жителей в связи с новым многоэтажным строительством. В 46-й школе часть вторых, третьих и четвертых классов занимается во вторую смену.

В ближайшие годы в Калуге должны появиться три новые школы.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!