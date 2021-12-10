В Калуге завершился ремонт спортзала в школе №5

В Калуге наконец-то завершился ремонт спортзала в школе №5. О проблемах, которые возникли при проведении работ, мы сообщали еще летом 2019 года.

- На днях навестил родную пятую школу. Недавно там наконец завершили затянувшийся на несколько лет ремонт спортивного зала, - написал в пятницу, 10 декабря, в соцсетях городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Проверил его качество и встретился с директором школы. Занятия в зале уже можно проводить. Но на этом ремонт в школе не закончится.

Денисов поручил восстановить туалеты с раздевалками.

- Также предстоит поработать с наладкой системы вентиляции и балансировкой системы теплоснабжения, чтобы в зале было комфортно и светло, - отметил городской голова. - Заметил, что школьная спортплощадка открыта для всех калужан и очень пользуется спросом. Поручил управлению образования такую отличную практику внедрять и в другие школы.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!