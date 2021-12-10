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Калужская область подписала соглашение о строительстве новой школы в Обнинске

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.12.2021 12:45 3 432
Калужская область подписала соглашение о строительстве новой школы в Обнинске

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в пятницу, 10 декабря, в Москве принял участие в церемонии подписания соглашения между министерством образования и науки региона и Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Она прошла в представительстве правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации.

Этот документ предусматривает финансирование проектирования, строительства и эксплуатации новой общеобразовательной школы на 1144 места в Обнинске в микрорайоне Заовражье. Соглашение подписали министр образования и науки региона Александр Аникеев и исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор ООО «ПроШкола №1» Алиса Денисова.

Планируется, что школа будет готова уже в 2022 году. Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысит два миллиарда рублей.

Владислав Шапша на церемонии отметил, что строительство школ в рамках государственной региональной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» с использованием концессионных соглашений позволит ускорить создание новых школьных мест, вплотную приблизиться к решению проблемы второй смены в школах региона и снизить финансовую нагрузку на региональные бюджеты.

Всего в рамках государственно-частного партнерства в Калужской области до конца 2024 года планируется построить шесть общеобразовательных школ.

Как отмечают в пресс-службе правительства, Калужская область одна из первых вошла в новый проект правительства России по созданию дополнительных мест в школах на принципах государственно-частного партнерства.

Задачу строительства школ в рамках действующей федеральной программы и с учетом ресурсов ВЭБ.РФ поставил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.12.2021 12:45 3 432
Тэги: образование школа область
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