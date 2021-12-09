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Дмитрий Разумовский провел «Урок цифры» для калужских школьников

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2021 07:52 0 233
Дмитрий Разумовский провел «Урок цифры» для калужских школьников

В среду, 8 декабря, заместитель губернатора Калужской области Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ провел «Урок цифры» для учеников девятых и одиннадцатых классов IT-лицея в Калуге. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Темой урока была одна из самых быстроразвивающихся направлений ИТ-индустрии - разработка игр.

Разумовский рассказал об истории видеоигр, основных этапах их создания, познакомил школьников с профессиями, связанными с разработками и запуском игр, а также с навыками, которые требуются для работы в этой сфере.

Участники встречи пришли к выводу, что начинать развивать необходимые компетенции следует с изучения таких школьных предметов, как физика, история, информатика, литература и обществознание.

Отмечалось, что сейчас почти три миллиарда человек в мире увлекаются компьютерными играми. В России этот показатель составляет около 80 миллионов.

Дмитрий Разумовский сравнил игры, которыми он и его сверстники интересовались в юности, с возможностями, которые предоставляют разработчики современных игр нынешнему поколению. По его словам, элементы видеоигры уже сейчас активно используются в авиации, медицине и образовательном процессе.

- Индустрия компьютерных игр огромная, постоянно развивается и является доминирующей в сфере разработки программного обеспечения. Все технологии в первую очередь начинают применяться именно в компьютерных играх, а потом используются в обычной жизни, – подчеркнул заместитель губернатора.

«Уроки цифры» по всей России будут проходить до 12 декабря.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2021 07:52 0 233
Тэги: образование школа область дмитрий разумовский
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