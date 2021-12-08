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Кто представляет Калужскую область на Конгрессе молодых ученых в Сочи

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 15:03 0 333
Кто представляет Калужскую область на Конгрессе молодых ученых в Сочи

Как мы уже рассказывали, в среду, 8 декабря, в Сочи открылся Конгресс молодых ученых. В нем примет участие и делегация Калужской области. Региональное министерство образования и науки опубликовало список участников от нашей области.

Калужскую область на Конгрессе представляют:  

  • Наталья Германовна Айрапетова, заместитель генерального директора по науке и инновационной деятельности Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского, кандидат экономических наук.
  • Татьяна Андреевна Осипова,  и. о. директора Обнинского института атомной энергетики, кандидат экономических наук.
  • Андрей Владимирович Морозов,  ведущий научный сотрудник Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского, доктор технических наук.
  • Антон Викторович Птахин, первый заместитель технического директора Научно-внедренческого производственного предприятия «Турбокон», кандидат технических наук, президентский стипендиат.
  • Павел Анатольевич Белоусов, доцент отделения ядерной физики и технологий офиса образовательных программ ИАТЭ НИЯУ МИФИ, кандидат технических наук, член-корреспондент отраслевой академии наук.
  • Гульшан Мехман кызы Сейфуллаева, младший научный сотрудник Калужского НИИСХ – филиала Федерального исследовательского центра картофеля имени А.Г. Лорха.
  • Анна Бурякова, Руслан Внуков, Александр Годов, Никита Мелега, Ксения Силичева - аспиранты и студенты Обнинского института атомной энергетики.
  • Дарья Ошеровская - ученица средней общеобразовательной школы № 13 города Калуги.

В качестве почетных гостей и спикеров Конгресса приглашены губернатор Калужской области Владислав Шапша, заместитель губернатора Константин Горобцов и заместитель министра образования и науки Калужской области Денис Зубов.

Конгресс продлится до 10 декабря.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2021 15:03 0 333
Тэги: образование область
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