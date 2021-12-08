Кто представляет Калужскую область на Конгрессе молодых ученых в Сочи
Как мы уже рассказывали, в среду, 8 декабря, в Сочи открылся Конгресс молодых ученых. В нем примет участие и делегация Калужской области. Региональное министерство образования и науки опубликовало список участников от нашей области.
Калужскую область на Конгрессе представляют:
- Наталья Германовна Айрапетова, заместитель генерального директора по науке и инновационной деятельности Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского, кандидат экономических наук.
- Татьяна Андреевна Осипова, и. о. директора Обнинского института атомной энергетики, кандидат экономических наук.
- Андрей Владимирович Морозов, ведущий научный сотрудник Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского, доктор технических наук.
- Антон Викторович Птахин, первый заместитель технического директора Научно-внедренческого производственного предприятия «Турбокон», кандидат технических наук, президентский стипендиат.
- Павел Анатольевич Белоусов, доцент отделения ядерной физики и технологий офиса образовательных программ ИАТЭ НИЯУ МИФИ, кандидат технических наук, член-корреспондент отраслевой академии наук.
- Гульшан Мехман кызы Сейфуллаева, младший научный сотрудник Калужского НИИСХ – филиала Федерального исследовательского центра картофеля имени А.Г. Лорха.
- Анна Бурякова, Руслан Внуков, Александр Годов, Никита Мелега, Ксения Силичева - аспиранты и студенты Обнинского института атомной энергетики.
- Дарья Ошеровская - ученица средней общеобразовательной школы № 13 города Калуги.
В качестве почетных гостей и спикеров Конгресса приглашены губернатор Калужской области Владислав Шапша, заместитель губернатора Константин Горобцов и заместитель министра образования и науки Калужской области Денис Зубов.
Конгресс продлится до 10 декабря.
Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!