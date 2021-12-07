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В Калуге ввели в эксплуатацию новый детский сад на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2021 14:32 2 751
В Калуге ввели в эксплуатацию новый детский сад на Правом берегу

В Калуге ввели в эксплуатацию новый детский сад, построенный на Правом берегу в микрорайоне «Кошелев-проект». Во вторник, 7 декабря, об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

- Введен в эксплуатацию детский сад в самом молодом и перспективном в плане появления в семьях малышей микрорайоне Калуги «Кошелев-проект», - говорится в сообщении Минстроя.

В министерстве отметили, что здание для малышей построили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В Минстрое отмечают, что новый садик на 350 мест должен повысить рождаемость в районе:

- Несомненно будет способствовать дальнейшему развитию микрорайона и, не побоимся этой фразы, увеличению количества детей. Ведь прийти к решению о пополнении семьи легче, когда не стоит вопрос о наличии детских учреждений поблизости.

Вид на новый сад.

Как мы ранее рассказывали, 6 декабря на координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти, которое прошло под председательством главы региона Владислава Шапши и главного федерального инспектора по Калужской области Игоря Князева, обсудили реализацию национальных проектов.

Заместитель губернатора области Дмитрий Разумовский рассказал, что в стадии реализации находятся 44 региональных проекта.

На эти цели направлено свыше 20,5 миллиарда рублей. И по итогам 10 месяцев средний уровень исполнения региональных проектов составил 83%.

- Полностью достигнуты показатели национального проекта «Производительность труда», - заявили в пресс-службе правительства.

Губернатор Владислав Шапша поддержал предложение Игоря Князева, адресованное руководителям всех уровней, о необходимости активнее информировать жителей области о реализации национальных проектов.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2021 14:32 2 751
Тэги: образование дети область
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