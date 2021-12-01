В школах Калужской области 4196 будущих выпускников пишут итоговое сочинение 1 декабря

В среду, 1 декабря, в школах Калужской области 4196 одиннадцатиклассников пишут итоговое сочинение. Еще 95 учеников выбрали изложение. Эти работы послужат допуском к Единым государственным экзаменам, которые пройдут летом 2022 года, сообщили в министерстве образования региона.

Как пояснили в министерстве, в сентябре нынешнего года были опубликованы тематические направления сочинений: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека»; «Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия»; «Преступление и наказание — вечная тема»; «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня»; «Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина».

А 1 декабря стали известны названия самих тем, соответствующих направлениям:

«Почему людей привлекает идея путешествия во времени?»

«Согласны ли Вы со словами А.А. Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек»?»

«Когда слово становится преступлением?»

«Произведение какого писателя (композитора, режиссёра) я бы порекомендовал своим друзьям?»

«В чём может проявляться любовь к своему отечеству?»

Оцениваться работа будет по системе «зачет/ незачет». На написание сочинения (изложения) дается 3 часа 55 минут.

Для тех, кто не сможет выполнить работу 1 декабря, предусмотрены дополнительные даты - 2 февраля и 4 мая 2022 года.

- Желаем выпускникам успехов и надеемся, что смена «аватарок» в социальных сетях перед сочинением поможет школьникам получить необходимый «зачёт», - говорится в сообщении министерства образования и науки.

Всего в России в нынешнем учебном году около 650 тысяч выпускников 11 классов.

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