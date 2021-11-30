В Калужской области 15 классов в восьми школах перевели на дистанционное обучение

В Калужской области из-за высокой заболеваемости 15 классов в восьми школах переведены на дистанционное обучение. Во вторник, 30 ноября, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Калуге больше всего детей учится из дома в гимназии №19 – шесть классов. Три класса – в школе №46, по одному – в школах №4 и №45. В Обнинске на дистант перешли один класс в лицее «Держава» и один класс в школе №3. В Ферзиковском районе удаленно учатся дети одного класса в Грабцевской школе, в Боровском – в школе деревни Кривское.

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в Калужской области осенние каникулы в школах были продлены на неделю. Дети вернулись к учебе с 15 ноября.

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