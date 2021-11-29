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В Калужской области начали проектировать первую школу в рамках федеральной программы по концессии

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.11.2021 11:23 2 497
В Калужской области начали проектировать первую школу в рамках федеральной программы по концессии

Калужская область присоединилась к программе министерства просвещения России по строительству школ на условиях концессии. В понедельник, 29 ноября, этот вопрос обсуждали на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Владислав ШАПША.

Нашему региону выделены субсидии из федерального бюджета на софинансирование на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также на внеплановый период 2024 – 2036 годов. На 2021 год речь идет о сумме в 130 миллионов рублей, на 2022 год – 528,6 миллиона, на 2023 год – 51,7 миллиона, на 2024-2036 годы – 698,7 миллиона.

Планируется, что деньги потратят на приобретение здания школы на 1101 место в микрорайне Заря в городе Малоярославце и на финансирование концессионного соглашения по строительству школы в третьем квартале микрорайона Заовражье в Обнинске.

На заседании министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ доложил о заключении соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации школы на 1144 места в квартале №3 микрорайона Заовражье в Обнинске. Планируется, что она начнет работу в конце 2022 года. Срок действия концессионного соглашения – 15 лет.

- Это первый пилотный проект в рамках концессии с «ВЭБ.РФ», - прокомментировал Владислав Шапша. - У нас в планах строительство ещё нескольких школ по аналогичному механизму. Давайте приступать. Задач много. Кроме нас с вами никто их не решит.

Как отметил губернатор, по этой программе к 2025 году с участием корпорации «ВЭБ.РФ» в стране будет создано больше 647 тысяч новых школьных мест.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.11.2021 11:23 2 497
Тэги: образование школа владислав шапша александр аникеев область
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