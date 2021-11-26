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В Калуге открылся Всероссийский научный фестиваль «Плоды науки»

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 26.11.2021 14:14 1 337
В Калуге открылся Всероссийский научный фестиваль «Плоды науки»

В пятницу, 26 ноября, в Калуге открылся Всероссийский фестиваль «Плоды науки». Он проходит в рамках Года науки и технологий в России, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Организатором фестиваля, который продлится до 27 ноября, стало общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ).

На два дня в Калугу приехали 300 школьников, ставших победителями проектов научного направления РДШ. В нашем городе их ждут выставка последних научно-технических достижений, образовательная программа, лекторий с ведущими учеными, детская научная конференция, экскурсии, а также развлекательная программа. Дети смогут самостоятельно провести опыты в зоне физико-химических мастер-классов, окунуться в научные виртуальные миры при помощи VR-очков и поучиться пилотированию дронов.

Заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов поблагодарил организаторов за выбор нашего региона площадкой проведения фестиваля.

- Мы, в первую очередь, ставим своей задачей создание условий для того, чтобы и школьники, и студенты получили возможность всестороннего развития, - заявил он. - Сегодня в области много научно-технологических производств, которые готовы открыть все двери для вас. Мы вас всегда ждем, мы заинтересованы в каждом из вас.

Горобцов выразил уверенность, что за дни в Калуге участники фестиваля получат максимум опыта:

- Уверен, что мощный заряд энергии, который вы в себе держите, должен выплеснуться здесь в виде новых творческих идей, изобретений. Вы получите опыт, который будете реализовывать на своей земле. Еще больше объединять вокруг себя коллег, единомышленников, друзей, для того, чтобы дальше вершить новые научные идеи, развивать будущее наших регионов.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 26.11.2021 14:14 1 337
Тэги: образование школа дети область
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