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Новую школу в Обнинске планируют построить за год

Автор: Дмитрий Читая. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 22.11.2021 15:26 1 325
Новую школу в Обнинске планируют построить за год

В понедельник, 22 ноября, министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ сообщил, что в Обнинске до конца 2022 года планируют завершить строительство новой школы в районе «Заовражье» в западной части города.

Это заявление прозвучало на еженедельном совещании правительства региона. Здание школы, которая получит порядковый номер 19, примет 1144 ученика.

Отметим, что в настоящий момент в микрорайоне «Заовражье» стартуют несколько девелоперских проектов по возведению жилых комплексов, и школы будут востребованы у юных обнинцев.

По информации нашего издания, новую школу инвестор возведет согласно концессионному соглашению с дальнейшим выкупом в рамках национального проекта «Образование».

С использованием похожего механизма в этом году в Обнинске открылась школа №18, которая также стала домом для лицея «Физико-техническая школа», а также детские сады в «старом» городе на улице Пирогова.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет в «Заовражье» появится еще одна школа и детский сад. Также новые сады откроются и в других районах города.

Согласно уточненному генеральному плану развития Обнинска, в ближайшие годы прогнозируется рост численности населения. Как рассчитывают чиновники, появление новых образовательных объектов позволит стимулировать приезд в Обнинск жителей других городов, а также повысить рождаемость.

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Автор: Дмитрий Читая. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 22.11.2021 15:26 1 325
Тэги: образование школа александр аникеев
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