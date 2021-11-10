Введут ли калужские вузы обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов

В вузах Москвы и Московской области могут ввести обязательную вакцинацию. На занятия можно будет попасть только после предъявления QR-кода о вакцинации или перенесенном COVID-19. Об этом 9 ноября сообщало «РИА Новости». Мы узнали, последуют ли калужские вузы примеру столицы и как будут учиться непривитые студенты?

- Первый раз о таком слышу, - рассказал представитель пресс-службы КГУ. – Может, в Москве совет ректоров принял такое решение, но у нас ничего подобного нет. Указаний о введение QR-кодов для пропуска не поступало.

- Такой информации к нам не поступало, - пояснил нам пресс-секретарь Обнинского института атомной энергетики. - Московское МИФИ до конца недели продолжит обучения в дистанционном формате, как и мы. В зависимости от эпидемиологической ситуации примем соответствующие меры.

По словам представителя КФ РАНХиГС, у них тоже нет информации о том, как будет продолжаться учеба с 15 ноября.

- Московский «Бауманский» уже ввел эту систему, - отметил пресс-секретарь калужского филиала МГТУ им. Баумана. - Он нужен для посещения научных, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Использовать государственный QR-код также допускается. Университет выдал его всем студентам до 18 лет. А также тем, кто сделал первую прививку от коронавируса. Те, которые уже привились обеими компонентами вакцины, смогут посещать вуз и по стандартному коду с портала госуслуг. Однако введут подобное у нас или нет, пока неизвестно.

По информации Минобрнауки РФ, высшие учебные заведения имеют право самостоятельно вводить QR-коды. Ранее было принято решение проводить обучение в смешанном формате.

В Москве для студентов с противопоказаниями к вакцинации и младше 18 лет организуют бесплатное экспресс-тестирование на ковид. А для обучающихся, которые не пройдут вакцинацию и не имеют медотвода, занятия будут проводиться полностью дистанционно.

Минобрнауки также подчеркнуло, что удаленка не вечна. Это только эксперимент. Необходимо контролировать успеваемость. Качество образования и освоение программы должно сохраняться. Учебным заведениям поручено обеспечить студентов всеми необходимыми материалами и контролировать дедлайны.

Напомним, в Калужской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых работников.

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