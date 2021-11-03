Калужские вузы ждут решения Москвы о дистанционке после 7 ноября

Во вторник, 2 ноября, Минобрнауки России выпустил приказ, который дает право вузам и научным организациям с 8 ноября продлить так называемые «ковикулы» и продолжить обучение в дистанционном формате там где оно вводилось или ввести его если это будет соответствовать эпидемиологической обстановке.

Промежуточная аттестация также может проводиться в дистанционном формате.

Мы решили поинтересоваться, воспользуются ли этим правом калужские вузы и обзвонили их.

- На данный момент точной информации о продлении нет, - говорит нам заместитель директора Обнинского института атомной энергетики Марина ТКАЧЕНКО. - Во вторник вечером 2 ноября, пришел приказ Минобрнауки, о деятельности подведомственных учреждений с учетом эпидемиологической обстановки. Решение о том, в каком формате пройдет следующая неделя примет головной вуз МИФИ. Все что остается - это ждать их решения.

В КГУ нам сообщили, что информации о вводе дистанционного обучения к ним не поступала.

КФ МГТУ им. Баумана, РАНХиГС, КФ МГЭУ также ответили, что решение о дистанционке после 7 ноября будут принимать в Москве и им о нем пока ничего неизвестно.

Публикуем текст приказа:

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