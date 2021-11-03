В Калужской области продлили каникулы до 14 ноября

В среду, 3 ноября, на заседании оперштаба было принято решение о продлении каникул на неделю. Дети будут отдыхать до 14 ноября включительно.

По школам Калуги и области уже дано задание оповестить об этом родителей, сообщения о продлении ноябрьских каникул распространяются в родительских чатах и группах в соцсетях.

Школам же в период внепланового отдыха, проедложили заняться дезинфекцией помещений, генеральными уборками и вакцинацией.

Напомним, 15 ноября – тот срок, когда согласно правилам обязательной вакцинации отдельных категорий граждан необходимо сделать первую прививку от коронавируса. Также родителям напоминают, что в период до 15 ноября, то есть на весь период каникул, несовершеннолетним запрещено посещать торговые центры, рестораны, кафе, кинотеатры и прочие увеселительные заведения без родителей.

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