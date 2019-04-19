Педагогам начнут платить зарплату по новой схеме

Базовые оклады работников образовательных организаций Калужской области увеличат на 25%. Соответствующий закон принят региональным парламентом в четверг, 18 апреля.

- Увеличение окладов позволит увеличить долю гарантированных выплат работнику до 60-70%, остальная часть заработной платы останется переменной и будет зависеть от результатов работы каждого конкретного работника, - пояснили авторы документа.

При этом в целом фонд оплаты труда не изменится.

- Если рассматривать зарплату педагога, то сегодня она на половину состоит из надбавок и премий, - приводит слова одного из депутатов пресс-служба Заксобрания. - Сегодня мы увеличили базовую часть до 60-70%. И это позволит людям, которые трудятся в сфере образования, чувствовать себя более уверенно.

Уважамые читатели, а какую долю от зарплаты составляет оклад у вас? Пишите в комментариях!