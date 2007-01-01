В Калужской области пройдёт Единый день открытых дверей для школьников

Выпускники школ сейчас готовятся к экзаменам и выбирают, куда пойти учиться дальше. Чтобы помочь ребятам определиться с профессией, Калужская область присоединяется к федеральной акции — Единому дню открытых дверей в рамках проекта «Профессионалитет», сообщил губернатор Владислав Шапша.

Уже в эту субботу, 18 апреля, в колледжах и техникумах, работающих по этой программе, состоятся встречи для школьников и их родителей.

Участники смогут узнать, как получить востребованную специальность, где найти интересную работу, посмотреть современные учебные мастерские, пообщаться с преподавателями, студентами и представителями предприятий-партнёров.

В Калужской области День открытых дверей проведут шесть учебных заведений: Калужский технический колледж, Калужский кадетский многопрофильный техникум имени А.Т. Карпова, Обнинский колледж технологий и услуг, Сосенский политехнический техникум, Губернаторский аграрный колледж, Технический колледж «ЛОГОС».

В регионе более 60% выпускников 9-х классов и около четверти одиннадцатиклассников выбирают среднее профессиональное образование.