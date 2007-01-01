Калужская область развивает ядерное образование
Калужская область развивает ядерное образование

Дмитрий Ивьев
15.04, 14:08
Студенты Института атомной энергетики НИЯУ МИФИ из Калужской области, других регионов России, а также из Чехии, ЮАР и Зимбабве поделились своими впечатлениями и планами на карьеру. С молодыми людьми 15 апреля встретились губернатор Калужской области Владислав Шапша, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и ректор ИАТЭ Владимир Шевченко.

Губернатор отметил, что важно, когда молодёжь выбирает точные науки и осваивает современные технологии — и всё это происходит в регионе.

Как подчеркнул Алексей Лихачёв, Обнинск постепенно становится мировым центром притяжения для молодых специалистов в атомной сфере.

Недавно область подала заявку на создание международного университетского кампуса в рамках проекта «Обнинск Тех». Пока идёт рассмотрение, работа не останавливается: регион последовательно движется к реализации задуманного.

В ИАТЭ уже заметны изменения: появилась современная входная группа, открылись новые лаборатории, начался капитальный ремонт одного из общежитий и проектирование нового. В планах — обновление фасадов учебных корпусов.

Проект «Обнинск Тех» поддержал Президент России. Ожидается, что к 2030 году кампус поможет стране занять не менее 20 % мирового рынка образования в ядерной и смежных отраслях. Для Калужской области это открывает большие возможности в подготовке квалифицированных кадров для высокотехнологичной экономики.

