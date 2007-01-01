В Калуге назвали причину кишечной инфекции в школе №44

Проверка Роспотребнадзора показала, что дети заболели норовирусом, сообщил 14 апреля министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

- Роспотребнадзором проведены лабораторные исследования отобранных ранее проб пищевой продукции и питьевой воды, - рассказал Аникеев. - По результатам проведенных мероприятий нарушений не выявлено.

Новых случаев заболевания после введения карантина не было.

В школе провели санитарную обработку. Занятия в обычном режиме там возобновятся 16 апреля.

Напомним, о вспышке заболеваемости в учебном заведении стало известно на прошлой неделе.