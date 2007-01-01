Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование Калужские школьники завоевали награды на Всероссийской олимпиаде
Калужские школьники завоевали награды на Всероссийской олимпиаде

Дмитрий Ивьев
13.04, 08:52
0 369
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Ученики из Калужской области успешно выступили на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Губернатор Владислав Шапша поздравил победителей и призёров с высокими результатами.

Самой титулованной стала девятиклассница Обнинской гимназии Мария Киселёва — она завоевала золото по русскому языку.

Отличные результаты показали и другие ребята. Одиннадцатиклассница Ксения Захарочкина из Жиздринской школы вошла в число призёров по информатике, а её ровесница Ли Чжанниси из калужской школы № 10 — по китайскому языку.

Сразу трое десятиклассников из Обнинска отметились в химии: Матвей Пешков и Никита Чебаков из Лицея ФТШ, а также Кирилл Тимин из Обнинской гимназии стали призёрами. Ещё один ученик 10-го класса из школы № 12 Обнинска попал в число лучших по биологии. А девятиклассница Кристина Такконелли из лицея ФТШ блеснула знаниями итальянского языка.

Владислав Шапша поблагодарил не только самих ребят, но и их наставников и родителей — ведь за каждым успехом стоит большая работа команды. Глава региона пожелал удачи тем калужским школьникам, у которых финальные испытания ещё впереди.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+