Калужские школьники завоевали награды на Всероссийской олимпиаде

Ученики из Калужской области успешно выступили на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Губернатор Владислав Шапша поздравил победителей и призёров с высокими результатами.

Самой титулованной стала девятиклассница Обнинской гимназии Мария Киселёва — она завоевала золото по русскому языку.

Отличные результаты показали и другие ребята. Одиннадцатиклассница Ксения Захарочкина из Жиздринской школы вошла в число призёров по информатике, а её ровесница Ли Чжанниси из калужской школы № 10 — по китайскому языку.

Сразу трое десятиклассников из Обнинска отметились в химии: Матвей Пешков и Никита Чебаков из Лицея ФТШ, а также Кирилл Тимин из Обнинской гимназии стали призёрами. Ещё один ученик 10-го класса из школы № 12 Обнинска попал в число лучших по биологии. А девятиклассница Кристина Такконелли из лицея ФТШ блеснула знаниями итальянского языка.

Владислав Шапша поблагодарил не только самих ребят, но и их наставников и родителей — ведь за каждым успехом стоит большая работа команды. Глава региона пожелал удачи тем калужским школьникам, у которых финальные испытания ещё впереди.