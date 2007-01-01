В Бетлицкой школе обновили зону отдыха

В Бетлицкой школе «Росток», где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, завершился проект по благоустройству рекреации на втором этаже. Работа велась в рамках программы школьных инициатив, рассказала заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

За 2025 год специалисты превратили обычное пространство в уютное место для отдыха и игр на переменах. Теперь здесь есть многофункциональный игровой стол, удобные модульные диваны, шкафы-стеллажи для хранения вещей, мягкие банкетки и спортивная секция «Лестница». Для активных игр на полу разместили дорожки для классиков и прыжков, а также установили игровые модули. Дополняют обстановку тематические стенды, которые делают пространство не только удобным, но и познавательным.

На реализацию проекта потребовалось чуть более 502 тысяч рублей. Большую часть суммы — около 457,5 тысяч рублей — выделили из областного бюджета.