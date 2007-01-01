Вспышка заболеваемости в калужской школе: ситуацию прокомментировал губернатор

В четверг, 9 апреля, Владислав Шапша поручил министру образования и науки Калужской области Александру Аникееву взять на личный контроль случай с заболевшими детьми в школе №44.

- Необходимо совместно с Роспотребнадзором определить причины и источники произошедшего, - подчеркнул Шапша. - Обязательно держать связь с родителями, реагировать на их обращения быстро и по делу, открыто и ясно сообщать им о ситуации в школе. Держу ситуацию на контроле.

Ранее следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела. В соцсетях сообщается якобы о 600 учениках, которые ушли на карантин. При этом власти пока заявили лишь о двух детях, которые попали в больницу с ротавирусом.