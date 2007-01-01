В Калуге после капитального ремонта открылся детский сад «Дружба»
Торжественное мероприятие прошло 9 апреля.
- Обновлённые интерьеры, новая кровля и фасад – это лишь то, что видно с первого взгляда, - рассказал глава города Дмитрий Денисов. - Но самое важное внутри: полностью заменены инженерные коммуникации, создана эффективная система вентиляции, обеспечивающая здоровый микроклимат в помещениях.
В садике также появились стенки для скалолазания.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь