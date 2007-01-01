В Калужской области стартовал капремонт школ

Работы начались в школе №1 имени Шелаева в Кирове, а также в школе №3 имени Щукина в Козельске.

Всего в этом году капремонт охватит 26 объектов образования, рассказали в правительстве региона.

В прошлом году по программе народных наказов капитальный ремонт был проведён в 16 школах. Открылась школа в Лопатино. Сейчас идёт сбор предложений в новую программу до 2030 года.