В Калужской области стартовал капремонт школ
В Калужской области стартовал капремонт школ

Дмитрий Ивьев
08.04, 08:51
Работы начались в школе №1 имени Шелаева в Кирове, а также в школе №3 имени Щукина в Козельске.

Всего в этом году капремонт охватит 26 объектов образования, рассказали в правительстве региона.

В прошлом году по программе народных наказов капитальный ремонт был проведён в 16 школах. Открылась школа в Лопатино. Сейчас идёт сбор предложений в новую программу до 2030 года.

eyJpdiI6ImlqS0FvYXdwOWxNRFowOTIrUml1VlE9PSIsInZhbHVlIjoiWi9ibzRWZWRzaUdMQ2h4RUJKNXhEQjlaeCtNbXFySndqWm55bFNLdTJTNDQxSlAzN2xvckFDUVZiY3pMam9KZWVQRDZlbXdvQTZnYm1DR0NJeG1NSnl6SGs0cnF1YU9vQ0d6U0lNbDQrdWw3aXFUVWZZVXRVQnR5RmZoMDZJbVF6YTJNclFDL3VJRzZYL2JKVGlNRCtwNVVac0RDZXN1VzRDS05uc3UybE8wdEpKNTNmVU1INE0xcFNjWkJCeUY1NWZtaG90aGZxdkVYRXM4V09LWGN6cXRFckIwRVBBL2pKNExGdFY0NkZvcUpDVTRlZmdmUHB3UWMxcnE1NTNQbUl3c1B2Q1VHa2JHZGVPaWxORkkzVXpJTndWVU51VjlWK05CRFY4TVhWL2FnZlBSaWIxNTdnWTVaeHFoRDBBdDVJZmkxdlBHOXYyS0t5UVY2aE5lRXExcElSemtuckJ6YnZ0UkhIVUMzWkpUMyt4bG5kcllrckY5bXhSUlZVdmlGdUNKalZWTEp1UUxOVVd6SHp1NC8vZFV3QThSYkUvaDJCUTB5ZmpiWS82NUQxTXRjVlp1UnhpWnk4TjNJdG5mUyIsIm1hYyI6IjBkY2RlMDM5YzI0NWU4NGY5MDZkMTFmYjY1ODFmZmMwOTc5M2JjNWIzMmUwODVhMzcyNmE3MjdjYmVlYTM5ZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IklCVnhCRkI2ajBMZEJVV2FMWDcxZEE9PSIsInZhbHVlIjoicXl0YzRHRXBIVU1jbWNUK1NjeGxPSWVMeXlxeVZZZU0vcmlTWk1jQU1ucGNINUxBTDZsQ0ljUkx2eVpPQlc0ekpFUmZ1c1ROYkZiM2FUVmJSTTgxcC9VckxjNXpjU0NWNVhaeGkxaDVHRy9rVWV2Q1RTVDdxeWhOWUp0UC8xZURFSi9aMUxUcjdwQ0J0OHg5YVVlN3RVcFk0Y25EdDBvTTFaTlhza0JmY1VBY1hBc1hqTTZiRkhCSzVoWXdMczBnRURvemRZK0RGTk9oZzlJaDNmVDZhZHRRQlRVS0tkLzVBSFlOR2xTR0Q2cFlhUk9yQ0gxYWkzU1ZhcU5oRmJzcUtoZkt1a3ErMXVFaFV5T1pJVnd3cWhNa3kxT25sdVFGZlRLUDgzK0I2V1dPZ0l2UElualdwa2JNdnAxcmlwcVBJS2pBOFlZT1hHL0FJVXIwd1ZaaGFsczY1NlAvMm9zQnB3dy9ycEtvK0MvV05USWd3RXg1SnFncnN1MjJxOFhPQnFuZTJwVnNNSHJXSE9LSjZSaWVyelhKV293dzhURmo4Wkp4ZWJhSGlxZzg5NlQ1NEJQQ1F5bzkxd0xMc1RLbGZpRXZIZlYrb2poNWJxdUU4RUxxYWh5Mkc1TWk5bEgwMW5ZVnZwMUp4T1cvdzJ6RzJrcHpVWnlkdnNiVitGblUzRjhNdTdqZ3FFend1aTV2Mm13VUVxdG5YWjl2U0lPbzFYYVdSOXIrRTFHMHRESTFWVjNNTGZiem0yL0I0QWt3VmI1ZldOa3ZjTmwwM0I2cVl5MFNRMk1uRndBMmp6VG5oSk4vZkd4VkVVR2k0K0ZDVkh1NjBsNUl6YmxCeW1OOCIsIm1hYyI6Ijg3NzI3NjQ1OGUxNWMzZGNhOTBmM2FlNGI5YzgwZjQ3Y2MyOWM3NzRlOGU3ZjQ5OWFhNzc0ZDUxMTNlZWEyZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
