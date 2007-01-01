В Ферзиковском районе школьник получил компенсацию за травму на уроке физкультуры

В понедельник, 23 марта, прокуратура Ферзиковского района сообщила о выплате компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего ребёнка.

По данным ведомства, в апреле 2025 года учитель физкультуры в школе плохо присматривал за несовершеннолетним учеником. Из-за этого несовершеннолетний получил перелом правого предплечья со смещением.

Прокуратура потребовала взыскать со школы денежную компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

Прокуратура района взяла на контроль исполнение решения суда.