В Ферзиковском районе школьник получил компенсацию за травму на уроке физкультуры
В понедельник, 23 марта, прокуратура Ферзиковского района сообщила о выплате компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего ребёнка.
По данным ведомства, в апреле 2025 года учитель физкультуры в школе плохо присматривал за несовершеннолетним учеником. Из-за этого несовершеннолетний получил перелом правого предплечья со смещением.
Прокуратура потребовала взыскать со школы денежную компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.
Прокуратура района взяла на контроль исполнение решения суда.
