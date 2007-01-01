Региональный Минобрнауки прояснил ситуацию с затянувшимся капремонтом школы в Сосенском
Евгения Родионова
18.03, 17:44
Последнее время очень много вопросов поступает по проблемному ремонту школы в городе Сосенский.

По словам одного местных жителей, детей разогнали по разным местам учиться, а ремонт так и не сделали.

— Целый год не понятно, чем занимались, вокруг школы - свалка, - пишет мужчина. - Администрация и отдел образования как под копирку отписываются: то подрядчик виноват, то сроки неизвестны. Когда закончат - никто не знает.

— В школе №1 города Сосенский идёт капитальный ремонт, - комментирует Министерство образования и науки Калужской области. В связи с этим учебный процесс временно переведен в здания Сосенского политехнического техникума и детского сада «Ёлочка». К сожалению, подрядчик не выполнил работы в установленные сроки, поэтому администрация Козельского округа расторгла соглашение с этой подрядной организацией. Сейчас идёт процесс определения нового подрядчика, который должен завершить ремонт школы. Для этого необходимо вновь провести конкурсные процедуры. Приложим все усилия, чтобы эти процедуры и последующий ремонт были организованы в кратчайшие сроки.

Ранее мы писали о том, что администрация Козельского района расторгла контракт с подрядчиком и активно работает над подготовкой документации для привлечения другого исполнителя.

