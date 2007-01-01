Школьникам Калуги рассказали о технологиях на «Уроке цифры»

Ученики 9 «Б» класса школы № 16 имени И.Ф. Милёхина познакомились с миром современных технологий. Открытое занятие в рамках всероссийской акции «Урок цифры» провели члены Калужского Молодёжного правительства Надежда Хомутова и Ахмед Дахмаль.

Гости не стали ограничиваться теорией — они показали, как цифровые технологии работают в реальной жизни. Ребята разобрались, что такое анализ данных, как строятся алгоритмы и какую роль во всём этом играет искусственный интеллект.

Особый интерес вызвал разговор о том, как обычная статистика превращается в полезные инструменты для бизнеса и государства. На примере популярных платформ объявлений школьникам объяснили, как цифровые сервисы помогают быстрее принимать решения — от выбора товара до планирования городских проектов.

Члены Молодёжного правительства подчеркнули: сегодня цифровая грамотность нужна не только айтишникам. Умение работать с данными, понимать основы алгоритмов и ориентироваться в цифровых сервисах становится важным навыком для специалиста в любой сфере.

Для самих организаторов урок тоже стал особенным. Как призналась Надежда Хомутова, это был её первый опыт выступления перед большой аудиторией в роли преподавателя.

«Урок цифры» — масштабная образовательная акция, которую проводят Минцифры России, Минпросвещения и организация «Цифровая экономика» при поддержке ведущих технологических компаний страны. Проект работает в рамках национального проекта по цифровой трансформации.