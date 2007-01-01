В Людиново дополнительное образование развивают по нацпроекту

Дмитрий Ивьев
18.03, 12:12
В Людиновском округе делают дополнительное образование доступным для каждого ребёнка. Благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети» и сотрудничеству между Домом детского творчества и местными школами, кружки и секции работают прямо на базе учебных заведений — детям не нужно никуда далеко ехать.

Особую популярность набрала программа социальных сертификатов. Для родителей это как подарочная карта от государства: можно выбрать кружок по интересам и водить туда ребёнка бесплатно. При этом занятия проходят в привычной обстановке — в школе или даже в детском саду.

Хороший пример — программа «Шаг за шагом» для самых маленьких, от 5 до 6 лет. Воспитанники детского сада «Алёнушка» теперь могут укреплять здоровье и заниматься физкультурой прямо в своём саду. Уроки проводят педагоги из Дома детского творчества, которые умеют сочетать дошкольный подход с элементами дополнительного образования.

Всего Дом детского творчества предлагает 19 краткосрочных программ для детей от 5 до 18 лет. Занятия ведут по шести направлениям: спорт, техника, творчество, туризм, краеведение и социально-гуманитарные дисциплины.

Кружки открыты во всех школах и детских садах округа.

eyJpdiI6InVXZnUzN3piQ3RKbmtRbHovRzZja3c9PSIsInZhbHVlIjoiR0hGVnNmV0FtZXdRMjhhL1V2eHFDZzFsemRZdisyTGRZRjBwNnpxUTNsU3ZiOGtuYTE4MmwzcUJqVjBBZjQ5cVkvZUN1MHhqckk2OTByVVRjOW14Y0JrZ252SE81SGRvYlJXZU1NMUJvZ21DaE9iVjBZanVUS2hOMXlGYW0xQ0xaOXNqNUdpSVdtdmFOSURMeWtRUUtkN0VESWVNc3pMc2d5YjRrK0VnWG5WeTZwUktoZXQ2Y0QwbkJHZG03aE9ncXA3Yy94cGpjUmpJQ2hvMFM0L0duNjd2TWdyenp2R21LM0hKOERVcDhMYXNlSU5rcHFNOE9VUGg5K3lYWm9YUEtLQm9qcXZtR0VqVjF1NFlraHQwZWtoZFZZTjFESzlqbHVvSjBtUHpqUnNNVVQ1Znp5ZGRqOHJFNWRLTHIvZDFmejhFTjF4cDliVDhNTVNDNDlOK2Fna3dlMmdwcGRpOEZBQXNXelNIMTIyVVdMU0tESjNGdUE3dWV2dFhBRlNFUjdsODBvYjRtWUZscnV6VkJqdFhIZkJjeWRTL0ZLcTBGcTFKanhWL0tOejVIRXEyalZnMkVsSlVlK1M2OVBZaCIsIm1hYyI6IjlkOWZiNTQzNDc1YmY3YTdlMGNhNjg1MjYyNTcwNDM4NDYwODQzOWJjYzAxZDBiMGViMzUzZWZiMGU3M2Y3MmIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ilo5YUlIdlBib2VUTjU0c0dZUXlTR0E9PSIsInZhbHVlIjoibHQrTEwrNFl5SVAxQXhGNVFFL1JYZ0tnWG5ncHRuUGRMY0RHaDhwclhmb0k2R1A2eFZkYWVVSklpajFicTBjQjVjcExvcWoxVHdDQ0IzVHA3SWZodnZTdEZ4U0hFMEZzVnVlQXhFaENPYmg2MlFNZDlvNmY2UGdKbzA5YnoxaTE4NDVrdkRHUzU3RWZEdis5bElqVDBEUThPL3E2MnR0V1VBQmQ3ZlRFOU4rMGtkaFFmRzY0RGdtbldtQnpXMkZmdlloQ2ZjdS94ZFlkRDVOWVJzQ1hlc0lSeUhNNkN5MTlDNGk0bi9rdzRneEZ0V3JvY0NKOVhib1llRkNzalFJOWhUUUZYaTNSM2tqVDJ2RG9DQit6YzFxaEV6UFcyaDNLVEpiRlEzcGJPbG9HelY5NTVxdkJKcEpGYmdqMk5qUitXa2ZnN0xpK0Q1Z25YQVgveDIzazN0d1didStCNWVFRjNHbzR5ZVZtY2lpd1NxWThUdjhtVGhtVGQweFdUZnRIeXdScTM1VlRYQ1dWcG5hanlHTU0rRDBpUG8zMG5iOTBHUFVGNisvV0ZrOCswQUhUMk9GVDY1T29ZNE1sWHNSMFVrTnJSa1RKN1BIY2U5U0g0NEhhY09ZdW5wS1VMS1dZMUd6Tm10Z2toZGJpK2tFd2s2bnNLcjZvYVNmR0lmL2VpeDBmeXdtUDhnUjJqdHVjdG4xSnB1S0V6TjFhc1MyM3hJN1VZamlYQ0cwcTN5dXV2dU80eWVFUytONXBQVG51SnpWblRtVWVjbFp4WkF3RHdsMy9rWHc3dkc0dXRkRWd6K3hOVjZ4YkF2M2dCY1Y5a2dhbHZEc3Q0NkRpbHhwYiIsIm1hYyI6ImExZTJiZmQyYTdjZGIxN2FiNDYwM2E1ZDNhN2ZiN2VlMGEwNjM2ZDI0YzBiNWZjNGY3MDhiOTFiMDNiZWNkZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
