В Людиново дополнительное образование развивают по нацпроекту
В Людиновском округе делают дополнительное образование доступным для каждого ребёнка. Благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети» и сотрудничеству между Домом детского творчества и местными школами, кружки и секции работают прямо на базе учебных заведений — детям не нужно никуда далеко ехать.
Особую популярность набрала программа социальных сертификатов. Для родителей это как подарочная карта от государства: можно выбрать кружок по интересам и водить туда ребёнка бесплатно. При этом занятия проходят в привычной обстановке — в школе или даже в детском саду.
Хороший пример — программа «Шаг за шагом» для самых маленьких, от 5 до 6 лет. Воспитанники детского сада «Алёнушка» теперь могут укреплять здоровье и заниматься физкультурой прямо в своём саду. Уроки проводят педагоги из Дома детского творчества, которые умеют сочетать дошкольный подход с элементами дополнительного образования.
Всего Дом детского творчества предлагает 19 краткосрочных программ для детей от 5 до 18 лет. Занятия ведут по шести направлениям: спорт, техника, творчество, туризм, краеведение и социально-гуманитарные дисциплины.
Кружки открыты во всех школах и детских садах округа.
