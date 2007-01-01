В Калужской области не решается проблема с затянувшимся ремонтом школы

В понедельник, 16 марта, житель Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с просьбой обратить внимание на проблему с затянувшимся капитальным ремонтом школы с городе Сосенский.

По его словам, проблеме уже год.

— Займитесь наконец-то вопросом школы в городе Сосенский, а то детей разогнали по разным местам учится, ремонт так и не делается. Год не пойми чем там занимались, вокруг школы как помойка. Администрация и отдел образования как под копирку дают отписки, что виноват подрядчик, когда будет сделан ремонт неизвестно, - рассказал мужчина.

Администрация Козельского района прокомментировала ситуацию:

— К сожалению, столкнулись с ситуацией, когда предыдущий подрядчик не справился с ремонтом школы. Сейчас мы расторгли с ним контракт и активно работаем над подготовкой документации для привлечения другого исполнителя. Поэтому точные сроки окончания ремонтных работ пока определить трудно. Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно быстрее.

Ранее мы уже писали об этой проблеме.