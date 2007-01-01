Школьники Хвастовичского округа предложили, как сделать учёбу интереснее
Школьники Хвастовичского округа предложили, как сделать учёбу интереснее

Дмитрий Ивьев
16.03, 07:36
Школы Хвастовичского района в четвёртый раз приняли участие в проекте «Школьные инициативы». Это программа, в которой сами ученики придумывают и реализуют идеи по улучшению своих школ.

В этом году ребята из Нехочской основной школы представили сразу три проекта. Они предложили создать уютный уголок для отдыха между уроками под названием «Оазис передышки», запустить экологическую инициативу по сортировке мусора и благоустройству района, а также обновить кабинет информатики. После голосования победителем признали именно проект по модернизации компьютерного класса — теперь школьники ждут, что в этом учебном году у них появятся новые компьютеры и интерактивная панель для изучения IT-технологий.

Свои идеи предложили и ученики Теребенской средней школы. Среди вариантов — создание музейной комнаты в стиле старинной избы и зоны отдыха для старшеклассников. В итоге ребята выбрали проект по обновлению сцены в актового зала. Они рассчитывают, что после ремонта это пространство станет площадкой для творческих выступлений, командной работы и школьных мероприятий, а инициатива получит поддержку не только на местном, но и на региональном уровне.

Проект «Школьные инициативы» реализовывался в рамках нацпроекта «Образование». С 2025 года его сменил национальный проект «Молодёжь и дети», который нацелен на создание условий для развития талантов, самореализации подростков и воспитания ответственного поколения.

