В Калуге возникли проблемы с продлёнками в школах

Об этом в пятницу, 13 марта, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, на данный момент директора не всех школ города Калуги смогли ответить будут ли работать группы продлённого дня.

— Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что оказывается быть продленной группе для детей младших классов или нет решает администрация школы. И это несмотря на то, что были даны указания об изыскании возможности продлить работу детских садов и групп продлённого дня в школе, чтобы родители могли спокойно работать, а не беспокоится за безопасность детей, - рассказала о проблеме местная жительница.

— Каждая школа Калуги старается открывать максимальное количество групп продлённого дня с учётом своих кадровых возможностей. Посещение групп абсолютно бесплатное. Во всех школах такие группы есть для первоклассников. При необходимости группы могут быть открыты и для других классов, - прокомментировали ситуацию в министерстве образования и науки Калужской области.