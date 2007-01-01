В Минобрнауки разъяснили ситуацию с переполненными яслями

В среду, 11 марта, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о регулировании количества детей в ясельных группах детского сада.

— Подскажите, пожалуйста, есть ли нормативы по количеству детей в группах яслей? Или заведующая детским садом как хочет так и принимает, до бесконечности. 40 человек с одним воспитателем это нормально? - поинтересовалась женщина.

Министерство образования и науки Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Нормативов, которые бы устанавливали предельное количество детей в группах, Роспотребнадзором не установлено. Этот показатель устанавливается в каждом детском саду отдельно из расчета площади групповой комнаты. К сожалению, воспитатели могут заболеть или уйти в отпуск. Тогда группы временно объединяют.