На прошлой неделе мы рассказывали о проблеме в деревне Канищево на территории Калуги, где дети не могут добраться в школу. А вот вторник, 10 марта, на эту ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он поручил возбудить уголовное дело.

- Два образовательных учреждения находятся на значительном расстоянии от мест проживания учеников, однако перевозка детей на школьном автобусе не организована, движение общественного транспорта не осуществляется, - прокомментировали в СК. - При этом дорога к учебным заведениям не оборудована тротуарами и освещением, из-за чего несовершеннолетние вынуждены передвигаться по проезжей части. Обращения родителей в компетентные органы результатов не принесли, мер к разрешению проблемы не принимается.

В Москве обещают контролировать ход расследования.