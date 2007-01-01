Шапша посетил обновленную школу
В четверг, 5 марта, губернатор Калужской области Владислав Шапша с рабочим визитом побывал в Перемышльском районе.
Он посетил школу в Больших Козлах, где недавно проведен капитальный ремонт.
- Здание не только полностью отремонтировали, от фундамента до кровли, но и переоснастили, - прокомментировал Шапша. - Мебель, интерактивные панели, компьютерная техника, тренажеры для спортзала, оборудование кабинетов. А в кабинете технологии, например, появился 3Д-принтер. Теперь парни и табуретки учатся делать, и современные технологии осваивают.
Работы велись в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».
