Образование
Образование

Шапша посетил обновленную школу

Дмитрий Ивьев
06.03, 08:16
0 255
В четверг, 5 марта, губернатор Калужской области Владислав Шапша с рабочим визитом побывал в Перемышльском районе.

Он посетил школу в Больших Козлах, где недавно проведен капитальный ремонт.

- Здание не только полностью отремонтировали, от фундамента до кровли, но и переоснастили, - прокомментировал Шапша. - Мебель, интерактивные панели, компьютерная техника, тренажеры для спортзала, оборудование кабинетов. А в кабинете технологии, например, появился 3Д-принтер. Теперь парни и табуретки учатся делать, и современные технологии осваивают.

Работы велись в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

