Калужанка предложила изменить сроки каникул для школьников
Образование

Калужанка предложила изменить сроки каникул для школьников

Евгения Родионова
05.03, 10:16
В среду, 4 марта, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом об изменении сроков учебных четвертей в школе.

По её словам, школьники устают учиться из-за перемены времени года.

— Скажите, пожалуйста, куда написать, чтобы пересмотрели сроки учебных четвертей в школе? Для начальной школы хотя бы. Это невыносимо: дети устали, они с ума сходят, весна, настроение меняется, физическое состояние меняется. Столько выходных в мае, неужели нельзя сдвинуть каникулы пораньше? - написала женщина.

Министерство образования Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Сейчас Министерством просвещения установлены единые сроки каникул на этот учебный год: с 25 октября по 2 ноября 2025 года; с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года; с 28 марта по 5 апреля 2026 года; с 27 мая по 31 августа 2026 года. Предложим коллегам учесть ваши замечания на следующий учебный год.

