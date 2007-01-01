Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование Жительница калужской деревни рассказала о проблемах со школьным автобусом
Образование

Жительница калужской деревни рассказала о проблемах со школьным автобусом

Евгения Родионова
02.03, 17:13
0 421
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в понедельник, 2 марта, написала жительница деревни Горенское в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в школе №49 есть систематические проблемы с автобусом.

— Из школы №49 автобус то ходит, то не ходит в деревню Горенское. Детям приходится приходится идти ко мне на работу и ждать до окончания рабочего дня, - рассказала местная жительница.

Министерство образования и науки Калужской области прокомментировало ситуацию:

— В 49-й школе нет систематических проблем с подвозом учеников. Автобус может быть занят на мероприятиях, не исключены технические трудности, возникают проблемы с пропускной способностью дорог, но эти сложности преодолеваются и транспорт выходит на маршрут.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
образование авто и транспорт
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
0%
0%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1ia1RRU3ptM1V4V0hTeG5JYy85TkE9PSIsInZhbHVlIjoiUWI1eE9UWUp3UnBMaFRrb2FnVTdwdlJpeXBNV1lCdzRxWFJsTjBZRXUxNmxrZHlFRG1hNDc2L1VTQmExN1haaTVVcFYyL1ZmRFowZGo4VnNabHhhR3V6bVNxOHpBMWxFOVpuQTNzQmZDV3p1N0dYbTRMUzZab2RYSVpzRkZwMXU5ZUZ0R2V5TGRwNmR0N3MwSStWazIzSjdYdXp1UjQ4MFplalVQaE5RRm45WDgxYWtHYSs3Q3hETzExUzVTemhEVUFTYjdWMFNUa2hIeFR1THdrekFFVjQvYTNKdlFOOW8vVGxGbko4SHRWQUQrNWhveXIzcFhyNlE1U2VLUDc0T0ZxWjdqQXRLWUpLQWdEcTFOWW9sWkc3b3Z6RWtjbEp0L05YYk1rZWlqbTlOTlBzY0JSZkxwdFlQOUlQU1N3VDNYeStwZTVSazlBbmxyTXF5YXlFNUFpN1lDd3UyRHF6bDZEMk1Td1ZGa3p4RTNZVzMvdnFWU1d5VXVrSXVSMXNQaTdnWWM2U0FuYUdUQW9ZcHgyM1Z0eFBpbUNhUGRzdlZIWVlFL0NVMFdHUTJnbnlQMDNpQy85TEg2ZVRpQ3UrOCIsIm1hYyI6ImJhYmRlMGFkNzliYjYyZDUyOTIyNDdhZDViMjE5MWMyNjI3YWI3MmI2MDE4NWMzZmU3YWE4ZThiYWVlNmEzMzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpUdzdSSDlFOEp1elg0eTRXQ1BQRFE9PSIsInZhbHVlIjoiZUh5bDBoQWxsNTJ2L1BaMDh6T0RCSDA1cWVva0hHeURoY0FhbmVOVXpSRkVDMnZVWXZIL0NRNVU4RkFrOUk2SldFWnRsNUI5eU1qc2s1bGtSNFIzSFc1cHpIeXBuUEFUZVRxRi9hMG45M3FaMUZwemFEZTF6MVZ3bE9mZ3g0KzJUSFpsZkRKRXFoNTA4U0RHTVQvMUdBU1FlRHNqYlc5dUNsN0dBNXZBTzNCV056QjdOZ3dUcC9KcG9XOVpFY0hRYk9xT0VrQ0hwMUVGb3lPTkFkejhEWi92eFJUbThGZmdMZ0VOVmNjUUxkUUladUpjVk93dDlNUlBGcnBYSFJUbWhMK2t1bXZhZlhVbjhlNGQ0ZVdnRGFKNnhOdnBxY3VwVk1MdURnZmtFZUJPejlXUG1YTzNmNThZME45T3ZpK1IyREF3ajZLR1lQTVNHLzdWc2VTbzlOU3FSN0lZMTZWSktRV0dKamJySWtLRWxOL0IzeVp3aTZQdzZLRHNSWUhUd3NzM1lRUzkxZkxNYTE4QVYwbzYrUm5NV1ZjMUpJMXl3WHlwUmNFeFk5eEFUSzhvdUVzQzZCK0JuNW15ZGNqYURXNzF2N2ZUNEtkRDd4eXBNMlJkMGxZaDk4OXY1Zzh1Vy9LNlJNR20wTXJtZFIxU3ZYaFlTY1doZ0VOTVNBd05kQmdDb2RQUmYxTVNvc1JjdW5ZVlZ2dDBiR2FPajVNQ3lCQWF6REZtUzM1V1dWMXFyYmpjdjJOSHhUQzMwTFlGemxNT3l6M3VmSzVYRE9kMEIwVzZpNERuS0l6M0xicWtwZWE4QXJVTklUREJVZS84Uy8ydmZVeDRQZXZ1VVh6UCIsIm1hYyI6IjA4MTFkZmMwZDQxZjMzNWQxYzAwMmFjYjcxMmRkOTA4ZTIyOTIwOTEzNTE1ZTMyYjhiZmY5ZmQ4MzE4NDliYTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+