Жительница калужской деревни рассказала о проблемах со школьным автобусом
Об этом в понедельник, 2 марта, написала жительница деревни Горенское в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
По её словам, в школе №49 есть систематические проблемы с автобусом.
— Из школы №49 автобус то ходит, то не ходит в деревню Горенское. Детям приходится приходится идти ко мне на работу и ждать до окончания рабочего дня, - рассказала местная жительница.
Министерство образования и науки Калужской области прокомментировало ситуацию:
— В 49-й школе нет систематических проблем с подвозом учеников. Автобус может быть занят на мероприятиях, не исключены технические трудности, возникают проблемы с пропускной способностью дорог, но эти сложности преодолеваются и транспорт выходит на маршрут.
