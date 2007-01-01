Обнинск
Образование

Региональный Минобрнауки объяснил объяснил разницу в питании школьников из многодетных семей

Евгения Родионова
02.03, 13:04
В пятницу, 27 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом об организации питания детей из многодетных семей в школах.

— Почему дети из многодетной семьи, питаются по разному в школе? До 5 класса обеды платные, а после 5 класса бесплатные? У меня один ребёнок обедает, а другому не положено бесплатно! Так ещё и ценник подняли до 120 рублей сначала, но спасибо (не знаю кому) снизили до 110 (это организация, которая кормит детей в школе), - рассказала о проблеме горожанка.

В Министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Питание детей, которые относятся к числу льготных категорий, организовано с учётом возможностей местного и регионального бюджетов. С 2020 года все ученики начальных классов получают бесплатный завтрак, а с 2024 года дети 5-11 классов из многодетных семей получают бесплатный обед. Таким образом, ребёнок из многодетной семьи охвачен бесплатным питанием на весь период обучения в школе без поправок на уровень доходов семьи. Да, это, к сожалению, не двухразовое питание, но тоже очень серьёзная поддержка. В школах Калуги такой поддержки никогда раньше не было. Со временем система образования страны планирует перейти на бесплатное двухразовое питание для всех детей, но это будет мера, усиленная ресурсами федерального бюджета, а также обусловленная тщательной организационной подготовкой.

образование
