В Калуге рассказали, как строится школа на Тайфуне

В пятницу, 27 февраля, ход работ прокомментировал глава города Дмитрий Денисов.

- Строители закончили фундаментные плиты на четырех блок-секциях и вовсю армируют и бетонируют стены подвала, - отметил чиновник. - Устанавливают специальные гидрозащитные «примочки» — гидрошпонки, чтобы будущая школа не боялась ни дождей, ни талых вод. Дренаж и понижающий водоотвод на площадке уже организованы.

По его словам, работой занимаются опытные строители, которые ранее работали на Южном обходе, в микрорайоне Северный и на улице Байконурской.