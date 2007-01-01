Обнинск
-1...0 °С
В Калуге рассказали, как строится школа на Тайфуне
Образование

В Калуге рассказали, как строится школа на Тайфуне

Дмитрий Ивьев
27.02, 16:01
0 376
В пятницу, 27 февраля, ход работ прокомментировал глава города Дмитрий Денисов.

- Строители закончили фундаментные плиты на четырех блок-секциях и вовсю армируют и бетонируют стены подвала, - отметил чиновник. - Устанавливают специальные гидрозащитные «примочки» — гидрошпонки, чтобы будущая школа не боялась ни дождей, ни талых вод. Дренаж и понижающий водоотвод на площадке уже организованы.

По его словам, работой занимаются опытные строители, которые ранее работали на Южном обходе, в микрорайоне Северный и на улице Байконурской.

18+