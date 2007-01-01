Обнинск
Образование

Региональный Минобрнауки прокомментировал помощь школьников в погрузке мебели перед капремонтом

Евгения Родионова
27.02, 12:27
В четверг, 26 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

— Школа №1 закрывается на капремонт, вещи в газели дети и подростки должны грузить? Не рано детям столы и шкафы таскать в 14-15 лет? В учебное время вместо уроков. Или родители? Неужели из бюджета нельзя оплатить грузчиков? - написала горожанка.

В Министерстве образования и науки Калужской области прокомментировали ситуацию:

— В некоторых школах масштабный капитальный ремонт начинается в марте-апреле, поэтому оборудование и мебель приходится перевозить на другие объекты. Погрузку организовывают силами грузчиков или с помощью сотрудников подрядной организации. Помощь учеников, родителей и педагогов не требуется.

