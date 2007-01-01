В Калуге снизят плату за школьные обеды

С 1 марта платить за один обед нужно будет 110 рублей вместо 120. Об этом в пятницу классные руководители разных школ начали сообщать родителям.

Напомним, цена в 120 рублей действовала с 1 января. Многие калужане тогда жаловались на резкое подорожание – стоимость одномоментно выросла на треть.

В министерстве образования и науки комментировали, что поставщик питания принял такое решение, чтобы повысить качество еды.