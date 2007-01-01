Школьники из Козельска поедут на всероссийскую программу во Владивосток

Ученики 4 «А» класса из козельской школы №1 прошли конкурсный отбор и теперь представят Калужскую область на большой федеральной программе «Содружество Орлят России». Об этом рассказала глава округа Елена Слабова.

Ребята стали единственными от региона, кого пригласили на мероприятие во всероссийский детский центр «Океан» — он находится во Владивостоке.

- Юных «орлят» ждут увлекательное путешествие, возможность приобрести новые знания и знакомство с детьми из самых разных городов России, - отметили в администрации.