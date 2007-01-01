В Калуге школьный автобус не может доехать из-за неочищенных улиц

Об этом во вторник, 24 февраля, сообщила калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, на улицах Михайловской, Янковских, Солнечной, Сретенской не прочищена дорога.

— Неужели нельзя было расчистить дорогу на улицах? Что за беспредел и полнейший бардак? С последнего снегопада прошло четыре дня. У нас ни разъехаться, ни нормально проехать! И это городские улицы. Вот итог: школьный автобус до нас доехать не может и он отменен. А если скорая понадобится людям? А как всем дойти до Терепецкого кольца? Если идет одна колея и вокруг тонны снега? - рассказала о проблеме горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Городские службы убирали снег с этих улиц на прошлой неделе. На неделе запланирована очередная расчистка. По возможности постараются раньше.