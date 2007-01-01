Региональный Минобрнауки рассказал об учёте ЕГЭ в расчёте индекса качества жизни

В четверг, 19 февраля, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом как качество образования определяет качество жизни в регионе.

— Есть ли статистика и показатели динамики по количеству детей, остающихся на второй год в школе, по количеству не сдавших ОГЭ, по количеству пересдач ЕГЭ, по количеству детей ушедших на семейное обучение? Эти показатели тоже отражают качество жизни, обратите, пожалуйста, внимание и на них. Также образование, его качество и доступность являются одним из основных критериев при решении демографического вопроса, - написал горожанин.

Министерство образования и науки Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Результаты государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) и Всероссийских проверочных работ (ВПР) тоже учитываются в расчётах индекса качества жизни. Вы абсолютно правильно заметили, что в первую очередь нужно уделять внимание низким результатам. К сожалению, ежегодно есть небольшой процент учеников, которые не преодолевают минимальный порог баллов (этот показатель отличается по каждому предмету и может составлять от 1 до 4%) и пересдают экзамены осенью. Есть семьи, которые используют семейное обучение, но их очень мало, хотя интерес к этому виду образования растёт. Оценивать эту статистику нужно в динамике за несколько лет.