Образование

Школьные автобусы отменили и в Тарусском районе

Дмитрий Ивьев
20.02, 08:40
В пятницу, 20 февраля, подвоза детей в учебные заведения нет. Об этом сообщил глава Тарусского района Михаил Голубев.

Он объяснил это сложными погодными условиями.

- Безопасность при подвозе детей превыше всего! – говорится в комментарии чиновника. - Циклон «Валли» осложнил ситуацию на дорогах. Службы направляют все силы на борьбу с ликвидацией снегопада!

Ранее школьные автобусы на пятницу отменили в Калуге и Боровском районе.

