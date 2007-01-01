Школьные автобусы отменили и в Тарусском районе
В пятницу, 20 февраля, подвоза детей в учебные заведения нет. Об этом сообщил глава Тарусского района Михаил Голубев.
Он объяснил это сложными погодными условиями.
- Безопасность при подвозе детей превыше всего! – говорится в комментарии чиновника. - Циклон «Валли» осложнил ситуацию на дорогах. Службы направляют все силы на борьбу с ликвидацией снегопада!
Ранее школьные автобусы на пятницу отменили в Калуге и Боровском районе.
