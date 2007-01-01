Обнинск
Новость дня Образование

В Калуге умер известный преподаватель

Дмитрий Ивьев
19.02, 17:08
0 903
В четверг, 19 февраля, на 67 году жизни скончался известный ученый-космист, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии, культурологии и социологии Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского Владимир Лыткин. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Лыткин был членом Комиссии по разработке научного наследия К.Э. Циолковского при Президиуме РАН. Являлся бессменным идейным вдохновителем и соорганизатором международных научных чтений памяти К.Э. Циолковского и научно-практической конференции «У истоков российской государственности».

- Ему принадлежат более 100 научных публикаций, в том числе в высокорейтинговых международных изданиях, - прокомментировали в министерстве. - Владимир Владимирович был талантливым педагогом. Его лекции вызывали невероятный интерес у студенчества. Будучи научным руководителем, он дал старт в науку многим молодым исследователям.

Отпевание и прощание пройдут 21 февраля в 12:00 в Церкви Космы и Дамиана на улице Суворова, 177/16.

